El motivo del ‘brote’ de Lydia Lozano: las discusiones que no quiere repetir con Mila Ximénez

Muchos, entre ellos Kiko Hernández, acusaron a Lydia Lozano de no ser sincera sobre Mila Ximénez. Creen que, en la intimidad, Lydia critica el paso de su compañera por ‘GH VIP’, pero también que se corta en directo. Por ello, Kiko le preguntaba si cree que está haciendo “un concurso de mierda” y ella se negaba a utilizar ese término. Lo sustituyó por “pésimo” y, poco después, no podía evitar las lágrimas.

“Tuve la mayor bronca con Mila ¿No podéis preguntar de una manera normal? ¡Luego sé lo que pasa y no quiero porque no me compensa!”, se quejaba Lydia y se refería a las discusiones que, a lo largo de los diez años de ‘Sálvame’, ha tenido con su compañera.