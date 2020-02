Lydia Lozano ha pedido una prueba definitiva a su fuente: “Si no me la da, reconoceré que me ha engañado”

Lydia Lozano contó una información acerca de la hija de Antonio David que, según padre e hija, era mentira. La colaboradora no ha dejado de confiar en su fuente a pesar de cuestionarla y ha tomado la decisión de enseñarle las pruebas a su compañero.

Todo apuntaba a que podría ser José María Franco o incluso su hija, tal y como destapó Antonio David. Lydia lo ha negado en todo momento y, antes de enseñarle los 500 folios que tiene para demostrar que lo que contó es verdad, le ha pedido una última prueba de fuego a su fuente: “Si no me la da, reconoceré que me ha engañado”.