Lydia Lozano y Antonio David, enfrentados en plató: “No voy a formar parte del show de Lydia”

El conflicto se produce cuando Lydia cuenta una información sobre Rocío Carrasco y Rocío Flores

Lydia, a su compañero: "Me molestó mucho que me llamara traidora"

Lydia Lozano y Antonio David llevan varios días distanciados por una información que contó la colaboradora sobre la hija del colaborador. Por todo el revuelo que este hecho ha ocasionado, Kiko Hernández les ha animado a sentarse a hablar cara a cara y poder solucionarlo. La colaboradora se negaba pero su compañero ha sido aún más rotundo: "No voy a formar parte del show de Lydia".

Lydia se ha cabreado pero ha accedido a sentarse y Antonio David le ha seguido: "No quiero participar pero me defiendo de algo que quiero que se aclare". La colaborador quedó en hablar con su compañero tras su enfrentamiento en 'Sábado Deluxe' pero no lo hizo y esto al colaborador no le ha gustado.

Lydia ha intentado explicarse: “Cuando te separas, yo apuesto por ti. Rocío Jurado me deja de hablar y todo lo que tú me contabas ni lo contrastaba porque iba a muerte contigo", le ha reprochado. La colaboradora ha alegado que siempre se fió de él e incluso defenderle le trajo problemas: "He ido varias veces al juzgado".