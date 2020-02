Antonio David Flores desvela sin querer la identidad de la fuente de Lydia Lozano: la hija de José María Franco

Lydia Lozano aseguraba que Rocío Flores y su madre habían hablado vía whatsapp a pesar de no tener relación. La propia Rocío desmintió la información, también Antonio David... Pero la colaboradora insistió. Aseguró que su fuente le había dado 500 folios de pruebas e iba más allá asegurando que Antonio David le había mandado un mensaje criticando a su fuente.

El colaborador aseguraba que no iba a desvelar su identidad pero, durante el debate en directo, ha sufrido y un lapsus y ha dicho que se trata de la hija de José María Franco. Él fue chófer de Rocío Jurado, tuvo amistad con Antonio David pero esta relación se rompió.

Lydia Lozano, atónita, decía: "Juro que no sé qué hacer, no he dicho mis fuentes ni en el peor momento de mi vida".