Lydia Lozano responde a los reproches del director de la agencia Queen: "Es que es alucinante"

Lydia ha sido cuestionada profesionalmente tras su error con una información de Rocío Carrasco y su hija

“Era una redactora que si estaba, estaba pero que si no, la agencia no se iba a morir. No hacia grandes exclusivas”

Lydia Lozano no está pasando su mejor momento profesional. Y es que, tras su última información errónea, la colaboradora ha sido duramente cuestionada por sus compañeros. Por ello, ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con José Luis García Diez, director de la agencia Queen donde trabajó.

Trabajaron juntos unos 10 o 15 años y nunca tuvieron ningún problema pero le ha lanzado algún que otro reproche: “No ha sido un personaje famoso en nuestra agencia. Funciona mejor en la televisión que en el periodismo y lo que dice Antonio Montero es correcto”. Y ha añadido: “Era una redactora que si estaba, estaba pero que si no, la agencia no se iba a morir. No hacia grandes exclusivas”.

Tras escuchar los reproches de José Luis García Diez, Lydia se llevaba las manos a la cabeza: “Esto es para coger el taxi e irme ahora mismo. Es que es alucinante. Carlos Moraleda y José Luis me piden a mí que me vaya de Infoto y me vaya a Queen. Es que no sé si dar explicaciones o no… No sé si contestar o no porque podría decir tantas y tantas noticas…”

Finalmente y, una vez recompuesta de su asombro, Lydia ha hablado: “Mira José Luis García, a mí no me gusta hablar de dinero pero lo voy a decir. La noticia de la separación de Fernando Esteso es de la agencia ‘Queens’. Escribimos el texto en casa de Esteso y tú me decías: Lydia haz un folio que nos dan un millón de pesetas. Un millón por dos titulares”.

Lydia Lozano alucina escuchando a compañeros criticándola

En ‘Sálvame’ hemos recibido la visita de algunos de los excompañerosde Lydia. Ella esperaba que dijeran maravillas, pero no ha sido así en todos los casos. Pipe Yale la describe como “traicionera” e “interesada” y Manuel Carrero, también paparazzi, como una mujer “mentirosa” y “trepa”.