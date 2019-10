Las duras declaraciones de Maite Galdeano sobre su hijo durante el 'PoliDeluxe': "Su modo de vida no entra en mis principios"

Maite no comparte el modo de vida de Cristian porque va en contra de sus principios y es que la navarra cree que su hijo derrocha el dinero que no tiene por las noches. Ella recalcó en ese momento que muchas veces intentó hablar con él pero que nunca conseguía que le escuchase. “Si yo veo que me haces caso, cambias tu vida y tal tu madre va a estar ahí a piñón, pero si te vas por la puerta, sigues con tu vida y me entero de cosas…”, dijo Maite. También dejó claro que por mucho que sea su madre, no tiene paciencia y que si ser madre es “tragar” con todo, ella pasa. Pero a pesar de todo, le quiere mucho aunque tenga una “espina” clavada con él.