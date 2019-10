Maite Galdeano hace terapia con su hijo: "Si estoy orgullosa de lo que haces, estaré mejor contigo"

Cristina Soria ha visto “frialdad” en el saludo de Maite Galdeano y su hijo Cristian. Él se cree la “oveja negra” de la familia y ella cuenta que su hijo no hace caso a nada de lo que le dice: que ahorre, trabaje y no salga por las noches. Por su parte, Cristian le pide “cariño” y “comprensión”.

“Cristian me ha decepcionado, ha hecho su vida pero pienso que no es la correcta”, le ha reprochado Maite a su hijo y ha dejado algo claro: “No he sido mala madre ni nada, igual un poco sargenta…”