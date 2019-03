Makoke se harta de Diego Matamoros: "No tiene ni escrúpulos ni vergüenza"

Diego Matamoros cargó de nuevo contra Makoke, exmujer de su padre, en el 'Deluxe'. Habló de una relación paralela a la que tuvo con su padre y también de un embarazo que desconocíamos. La aludida no quiere entrar en polémicas pero sí critica duramente a Diego: "Todo lo que dice es una patraña, son cosas muy feas que no tienen ni pies ni cabeza".

“Todo maravilloso”, decía Makoke ante las preguntas de Sergi Ferré sobre la entrevista de Diego Matamoros. Makoke no quiere ni afirmar ni desmentir nada de lo que el hijo de su ex dijo de ella, pero sí dice que se trata de “cosas muy feas” que no tienen “ni pies ni cabeza”.