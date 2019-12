Marcia Di Lele tiene unos mensajes en los que Gustavo González descalifica a María Lapiedra: "Ella me llamó insultándome a mí y a mi marido"

Según ha contado el colaborador, estuvo con la actriz estuvo hace aproximadamente 14 años, pero ella asegura que le fue desleal a su mujer. Pero Marcia ha venido con pruebas que, según ha contado, podrían hacerle "mucho daño" a Gustavo: "Tengo pruebas de unos mensajes que pueden hacerle daño. María me ha llamado desde su móvil insultándome a mí y a mi marido". El colaborador se ha defendido alegando que nunca ha hablado mal de María y que quiere someterse al 'PoliDeluxe' para demostrar la verdad. "No le voy a dar bola porque son temas que me hacen daño y es que no tiene ningún sentido", ha zanjado Gustavo.