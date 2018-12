Gil Silgado desmontó en directo el testimonio de María Jesús Ruiz y la modelo se derrumbó. La colaboradora vivió una sucesión de sobresaltos durante el programa pero lo que no vimos fue lo que sucedió en publicidad: confesándose con su representante, se lamentaba de no hablarse con sus hermanos, con su ex y de estar quedando "como una loca".