No es la primera vez que le pasa: las otras 'catástrofes' amorosas de María Jesús Ruiz en directo en ‘Sálvame’

María Jesús Ruiz acaba de enterarse, en directo, de que su novio podría seguir casado con su mujer. Pasó de la incredulidad a la duda en segundos y se le notaba en la cara. La excolaboradora acabó entre lágrimas y con muchas dudas pero lo cierto es que no es la primera vez que algo parecido le pasa en ‘Sálvame’…

Gil Silgado le acusó de "saquear"

Años después, la historia sufrió una nueva vuelta de tuerca. María Jesús y José María habían roto pero, de repente, veíamos una imagen de la pareja en Lisboa en la que él pasa el brazo por el hombre de ella. Esta foto fue suficiente, María Jesús se derrumbó y acabó por confesar algo: "Él está obsesionado conmigo, fui a Lisboa con la intención de camelármelo, quería que sintiera plena confianza y decirle 'te traigo esta bomba” y la bomba era que, por motivos profesionales (su participación en ‘SV) iba a ausentarse durante mucho tiempo y no quería tener problemas con él por su hija.

La ¿doble vida? de Julio Ruz

En esta ocasión, ella no estaba presente. Ya en Honduras, María Jesús no podía ni sospechar que íbamos a descubrir, en directo, una presunta doble vida de su pareja. Julio Ruz visitaba ‘Sálvame’ y se encontró con las informaciones que apuntaban a que había mensajes “subidos de tono” con una chica. Y no iba a ser sino el primer testimonio de muchos. Julio lo negó todo.