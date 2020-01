María Patiño, muy harta de Julián Muñoz: "Espero y deseo que ni un duro de la revista le llegue a sus bolsillos"

Durante la conexión con 'Cazamariposas', los colaboradores bromeaban con una imagen de Julián Muñoz que aparecía en la pantalla del programa. Y es que resulta que el exalcalde de Marbella ha dado una exclusiva para una revista, algo que no ha gustado nada a María Patiño, quien ha arremetido en su contra: "Si ha cobrado por la exclusiva, como no ha hecho frente a su responsabilidad civil, que le embarguen absolutamente todo lo que ha cobrado porque se supone que le quedaban cinco años de vida y no quería saber nada de la prensa del corazón".