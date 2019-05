“Falsa”, “mentirosa”, “cobarde” y “estafadora”: María Patiño carga contra Carmen Borrego

Carmen Borrego ha vuelto tras unas semanas ausente y ha cargado de lo lindo contra ‘Sálvame’ en general y contra los colaboradores en particular. Ante sus palabras, María Patiño está “absolutamente decepcionada” con su ya excompañera, cree que esta que ha mostrado es su verdadera cara y que durante su participación en el programa les ha mostrado otra cara.

La rotunda respuesta de Kiko Hernández

Y Patiño no ha sido la única. Kiko Hernández se siente aludido cuando Carmen dice que en 'Sálvame' más que fuentes de información hay "botijos" así que él, botijo en mano, le ha dejado claro que no le va a cuestionar su trabajo: "Tú no vas a tirar mi trabajo (...) Tú vives de tu apellido".