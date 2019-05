Kiko Matamoros no se cree a Carmen Borrego: "Parecía todo menos que le diera terror"

Kiko Matamoros ha manifestado que Borrego no es más que una “actriz”. El colaborador ha confesado que le cuesta mucho creérsela y que si tan mal estaba debería haberse marchado antes. Por otro lado, Víctor Sandoval apunta a que su actitud no es más que el resultado de un plan pactado con antelación para irse a a trabajar "las tres juntas" a otra cadena. Finalmente Laura Fa ha contado que le sorprende que Carmen solo dé la “patada” contra ‘Sálvame’ y no sea capaz de ejercer la autocrítica.