María Patiño nos cuenta cómo lleva el confinamiento: “Empecé hundida y tengo mis momentos”

Toda España está confinada para impedir que siga avanzando la pandemia del coronavirus y hay quien lo lleva mejor, peor y todos tenemos distintos momentos. Ante las preguntas de Carlota Corredera, María Patiño nos ha contado que empezó “hundida en la miseria”, de hecho no pudo ir a trabajar y aunque ahora está mejor, aún tiene sus momentos bajos.

Sin embargo, también tiene la capacidad de levantarse: “El domingo me vine arriba y llamé a todo el mundo, cuando no tengo energía positiva para repartir no llamo a nadie, la gente protesta porque a veces necesita protestar”.