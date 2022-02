Alexia Rivas se convertía esta semana de nuevo en protagonista por unas imágenes junto a Omar Sánchez , ex de Anabel Pantoja. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, Miguel Ángel Nicolás, defendía a su compañera con un discurso un tanto polémico que acabo con un ‘zasca’ de Joaquín Prat . “En esta historia tiene todo un tufillo machista”, aseguraba el tertuliano de las mañanas.

“Me parece un argumento tan sumamente asqueroso, que no me pega de Miguel Ángel Nicolás que, además, trabaja con una mujer que jamás ha usado el género para defenderse de las críticas… ¡Nunca, nunca!”, decía la presentadora visiblemente enfadada.