Joaquín Prat, tras la crítica de M.A. Nicolás: "Cuidado con los 'amiguis' que te haces, luego sales escaldado"

El presentador y los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' analizan todos los detalles de la ruptura del año. Las indirectas de Omar Sánchez en redes, la respuesta de Alexia Rivas y las palabras de Anabel Pantoja en 'Sálvame' están dando mucho de qué hablar.

Joaquín Prat fue el primero en pronunciarse tras escuchar a Alexia Rivas presumir de haber tenido muchas relaciones con chicos famosos: "Cuéntalo, tira de la manta, somos todo oídos". El presentador invita a la joven a que hable en el próximo directo".

Tras ver las declaraciones de Alexia Rivas en 'Ya son las ocho', Paloma Barrientos declara: "A mí me cae muy bien la chica, Anabel ni come ni deja comer, ¿por qué Alexia no puede ir a Canarias con Omar?". Sin embargo, Miguel Ángel Nicolás toma la palabra para hacer una crítica: "Tiene todo un tufillo machista importante en la historia de Alexia, perdóname Joaquín, todo lo que se dice y se comentó de ella".

Joaquín Prat, al escuchar a su compañero: "¿Qué se dijo ayer de ella?". Miguel Ángel Nicolás argumenta su comentario: "Alessandro y Bibiana... Alexia no tiene nada con Omar, no tiene que estar repitiéndolo todo el rato. Pero claro, como es mona nos metemos con ella. Albalá ha estado aquí haciendo lo mismo y no habéis dicho nada de él".