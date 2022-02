Omar Sánchez detalla qué tipo de relación tiene con Alexia Rivas: "Quiero dejarlo claro"

"Me parece una tontería todo lo que están haciendo. Y sí, nos hemos visto, pero yo estuve todo el fin de semana trabajando y ya está. Ella también ha quedado con otras amistades que tiene aquí y no hay absolutamente nada. Es una amistad y punto ", aseguraba.

"No viene por mí. Somos amigos y no hay absolutamente nada. El resto de días no nos hemos visto. Coincidimos en una discoteca, ella se fue a su casa a dormir y yo a la mía. Yo ahora mismo estoy centrado en mi trabajo, en mis cosas y tengo el corazón cerrado", reconocía posteriormente.