María Patiño critica la exclusiva de Carmen Borrego: “Es una crueldad”

Carmen Borrego da una exclusiva para la revista ‘Lecturas’ tras la ruptura de su madre, Teresa Campos, con Edmundo Arrocet. Confiesa que temía por su estado de ánimo, pero ha mejorado, y ataca a Edmundo tanto por la forma en que ha roto la relación como por cosas que ha hecho durante su noviazgo, como el hecho de que fuera a ‘Supervivientes’. De hecho, destaca que su madre sufrió mucho y, ante las preguntas, responde que luego sufrió un ictus, aunque no le culpa por ello.

Para María Patiño, sus palabras son “una crueldad”: “Creo que Carmen no está bien, no se pueden hacer peor las cosas y que responsabilices a Edmundo de tener un ictus, me parece tan grave…”