María Patiño llora presa de un ataque de nervios tras una acusación de Miguel Frigenti: ha dado ‘me gusta’ por error a un tuit contra Belén Esteban

En el fragor de una batalla, Miguel Frigenti acusaba a María Patiño de atacar a Belén Esteban en Twitter

Tras darse cuenta de su error, María Patiño se mostraba desconsolada

Todo ha empezado con una acusación. Miguel Frigenti estaba molesto con María Patiño, le acusaba de taparle a propósito y de impedirle hablar constantemente. Es más, cree que le manda callar en publicidad “como si fuera un perrito”.

La aludida negaba, esa no es su forma de ser, se negaba a entrar en polémicas y decía que no le gusta la gente “cobarde”. Pero este adjetivo molestaba sobremanera al colaborador, que acababa por pasar al ataque: asegura que Patiño marcó como ‘me gusta’ un tuit que atacaba tanto a la cadena como a Belén Esteban.

Patiño lo negaba, pero se iba de plató para comprobarlo y se daba cuenta de su error. Pasados los minutos, Carlota Corredera iba a su encuentro y se encontraba a una María Patiño completamente destrozada: “No lo he hecho, no sé cómo demostrarlo, lo juro”.

María Patiño pide perdón

La presentadora, que nunca había visto así a María, le preguntaba: “¿Tú te crees que si me lo juras no me lo creo? Lo que no quiero es verte así. Esto no es un juicio nos vamos a tranquilizar”.

Patiño ya se estaba obligando a sí misma a demostrar que no lo piensa, pero no puede hacerlo porque sabe que nadie le ha hackeado el móvil: “Vale, es una burrada, no tengo duda de que lo has hecho sin querer”. Finalmente, María se marchaba del plató de 'Sálvame' para tranquilizarse.

Miguel Frigenti se disculpa

El programa continuaba, María se iba fuera a tomar al aire y, poco después, Carlota Corredera junto a Miguel Frigenti iban a su encuentro. "Te quiero pedir perdón porque me he pasado, también tengo mucha tensión dentro y mis maneras no han sido correctas, lo último que quiero es hacer sufrir y llorar a un compañero", se disculpaba él. María aceptaba sus palabras y se disculpaba también: "Yo también si he estado un poco extralimitada, te pido disculpas".

Belén Esteban perdona a María Patiño