Carlota Corredera, a Antonio Montero: "Estaría bien que dijeses que eres negacionista"

“Yo no me puedo creer que Antonio David le dijera a su hija: ‘pega a tu madre”, continuaba Montero y Carlota Corredera no entendía sus palabras: “Pues si no te lo puedes creer, estaría bien que dijeses soy negacionista, pero que no pasa nada los que lo seáis tenéis que dar un paso adelante y que el público lo sepa”. Sin embargo, Antonio negaba asegurando que no lo es.