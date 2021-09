Sucedió durante la despedida de Anabel Pantoja. Belén Esteban quería saber si se podía publicar una imagen fija con música y descargarla, Laura le explicó cómo y Lydia quiso aprender. Para que le enseñara le mostró su móvil y Laura se quedó “en shock” ante lo que vio: “Digo pero si tú no tienes redes y me dijo que sí, que un familiar le llevaba las suyas y ella tenía acceso, claro cuando veo la cuenta veo que es la del club de fans que nos pone como nos pone a todos… enseguida me lo quitó”.