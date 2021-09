Está claro que las cosas entre ellas ya no son iguales y que ya queda muy poquito de aquellas colaboradoras que se dedicaban halagos en el plató de ‘Cazamariposas’ allá por 2016. ¡Recordamos lo que decían la una de la otra antes de trabajar juntas en ‘Sálvame’!

“Yo pagaría millones por verla en ‘GH VIP’. A mí me daría igual que entrara sola. Un ‘GH’ de Lydia Lozano sería perfecto. Ni ‘Terelus’, ni ‘Makokes’, ni nada. Soy del club de fans de ella, me tengo que añadir ya”, dijo la colaboradora de ‘Cazamariposas’.

Laura Fa respondía que no tenía feedback y que no sabía la opinión que tenía el gran público de ella. Fue entonces cuando Lydia Lozano le confesó lo que pensaba de ella: “A mí me caes muy bien”, dijo la reina del Chuminero.