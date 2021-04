María Patiño se quita el sombrero con Terelu por cómo está gestionando el tema de Rocío Carrasco: "Se nota que quieres a tu amiga"

"No aprovechas las circunstancias para cargar contra Antonio David"

Para María Patiño, la actitud de la hija de la Campos le honra, así lo ha explicado: "Terelu Campos podría aprovechar este tema, que su amiga está contando sus vivencias porque ella ha estado y está al lado de su amiga y no tiene ninguna actitud revanchista", ha asegurado la colaboradora, y ha añadido, "no aprovecha ningún momento para incluso distanciar más dando su opinión a Rocío Flores y a su madre, si no todo lo contrario, sigue omitiendo información. Que podría incluso favorecer más a Rocío Carrasco, y ahí es donde me doy cuenta y me quito el sombrero. Uno que se nota que quieres a tu amiga y que no aprovechas las circunstancias para cargar contra Antonio David que sería lo fácil en tu posición", ha sentenciado.