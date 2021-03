Terelu Campos, afectada por el intento de suicidio de Rocío Carrasco: "Quiero hacer como que no ha ocurrido"

Terelu Campos celebra que Rocío Carrasco ha decidido hablar en el documental de su vida.

Terelu, sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco: 2me produce un dolor insoportable".

'Rocío: contar la verdad para seguir vida' gran estreno este domingo 21 a las 22:00h en Telecinco.

Rocío Carrasco ha decidido hablar y contar su verdad en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' para poner fin a, según ella, más de 20 años de mentiras. Las Campos siempre se han mostrado de su lado y hoy contamos con la presencia en plató de Terelu, que nos manifiesta lo feliz que le ha hecho esta decisión que ha tomado su amiga.

Terelu está feliz de que, por fin, todos escuchemos a Rocío y confiesa tener una confusión de sentimientos: “Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo pero, pasado ese tiempo, ya el silencio estaba siendo perjudicial”.

Lo que le dijo Rocío Carrasco a Terelu Campos tras grabar el documental

Además, Terelu nos cuenta cómo fue la conversación que ambas mantuvieron cuando Rocío le comunicó lo que había decidido hacer: “Me llama y me dice ‘ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que he habado, lo he contado todo y de esta manera y en este formato’. Yo me puse a llorar y luego le dije que estaba contenta y que lo tenía que hacer por sí misma, por ella (por Rocío Jurado), por Fidel y por todas las personas que hemos estado a su lado cuando nadie ha dado un duro por ella”.

La amiga de Rocío considera que la hija de la Jurado no ha vivido, sino que “se ha sobrevivido y mal vivido”: “Ella ya no tiene miedo, ella había pensado que el silencio era lo mejor peor en la intimidad nunca ha sido así. Yo siempre he dicho que, cuando habéis preguntado por ella, que ella no estaba bien”.

Terelu Campos habla del intento de suicidio de Rocío Carrasco