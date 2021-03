El mensaje de Terelu Campos a Rocío Carrasco

“Probablemente, esta noche está siendo una de las peores de mi vida, o la peor. El conocimiento de lo que ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte”, decía Terelu Campos en su cuenta de Twitter.

Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida , si no la peor. El conocimiento de lo q ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte . 💔Te quiero con mi vida y te agradezco q hayas decidido q te escuchen .. al menos escucharte .. y a Fidel gracias💗

Terelu Campos, feliz con la decisión de Rocío Carrasco

Además, la hija de María Teresa Campos contó cómo había sido la conversación que ambas habían tenido cuando Rocío le comunicó que iba a romper su silencio: “Me llama y me dice ‘ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que he hablado, lo he contado todo de esta manera y en este formato”.