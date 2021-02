María Patiño se lleva un zasca en la redacción de 'Sálvame': "Hoy es el primer día que saludas"

La dirección pedía a María Patiño que subiera a redacción y la colaboradora lo hacía. El primer compañero, Rafa, defendía que siempre les aitende aunque no pasa los teléfonos y ella se defendía: vive de sus contactos y no los pasa.

Pero también hay quien le acusa de ser 'Miss Simpatía', como Noelia, que le ha dicho: "Hoy es la primera vez que has dicho hola al entrar en esta redacción, no saludas a nadie no sabía si eras tú o Beyoncé"; "no te he visto nunca", respondía ella pero Noelia le explicaba que lleva 12 años trabajando.