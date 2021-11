María Teresa Campos deja su casa: "Se ha ido tristísima"

Todo lo que tiene que ver con la familia Campos genera controversia y la mudanza de María Teresa Campos no iba a ser menos. En su conflicto con Terelu Campos, Kiko Hernández dejaba caer que quienes están al mando son Carmen Borrego y su hija pero no Terelu Campos.

La presentadora vivirá en un ático, la casa de sus sueños y además estará cerca de Terelu Campos. "En esta casa está el esfuerzo de toda mi vida, como no he servido para los negocios ni me ha gustado, lo he invertido en esta casa", nos explicaba Teresa: "Me voy a un piso normal, que es lo lógico para este momento de mi vida".