Terelu Campos, tras ver el abrazo de Carmen Borrego y Kiko Hernández: “Jamás querría yo nada malo para mi hermana, jamás en mi vida”

"Sí o sí me tengo que enfrentar a Kiko Hernández, no me voy a enfrentar porque me lo pidan los demás igual que no pido a nadie que se enfrente por mí”, respondía Carmen Borrego

Carmen Borrego: "Me parece que se está cometiendo una injusticia conmigo dura de encajar"

Carmen Borrego está harta de la polémica con Alejandra Rubio y Terelu Campos a nivel mediático. Cree que nadie ha celebrado que le vaya bien en 'Sálvame', no entiende que le exijan una actitud que nadie ha tenido con ella y ha lanzado un mensaje a su sobrina...

Kiko Hernández ha arremetido en varias ocasiones contra Terelu Campos, con lo que la amistad de Carmen Borrego con el colaborador de ‘Sálvame’ está mal vista, tanto por su hermana como por su sobrina, Alejandra Rubio.

“Jamás querría yo nada malo para mi hermana, jamás en mi vida”, decía Terelu tras ver el abrazo de su hermana con Hernández y la aludida respondía desde ‘Sálvame’: “¡Qué duda cabe que yo tampoco querría nada malo para mi hermana!”

Carmen tiene una sensación y es que no cae bien que ella trabaje en ‘Sálvame’, tampoco de que haya sido bien recibida y no lo entiende: “Es como que sí o sí me tengo que enfrentar a Kiko Hernández, una cosa es que me duela o no, pero no me voy a enfrentar porque me lo pidan los demás, igual que no pido a nadie que se enfrente por mí”.

"Me parece injusto que yo sea la responsable de todo"

De hecho, respondía a Terelu con un recuerdo: “Han dicho tantas cosas de mí y luego mi hermana se ha tomado algo con ellas que me parece injusto que yo sea la responsable de todo, hasta que no me enfrenta a Kiko Hernández no les va a parecer bien”.

En la guerrita de programas no voy a entrar

Sin embargo, tiene claro que esta no es su guerra: “A mí se me ha recriminado que haga las paces con Kiko, pero yo no que Kiko Matamoros grabe ese abrazo para hacerle daño a mi hermana”. Y, de paso, Carmen lanzaba una especie de reproche porque Kiko Matamoros ocupó un lugar importante en el cumpleaños de su hermana: “Ella sabe cómo funciona esto y lo sabe porque lleva más que yo”.

“En la guerrita de programas no voy a entrar”, advertía una Carmen muy segura de sí misma: “No se me puede exigir a mí lo que los demás no hacen”.

Alejandra Rubio está muy enfadada con Carmen Borrego

Pero además, Alejandra se declaraba un tanto decepcionada con su tía y es que no cree que su comportamiento sea el de una buena hermana, unas palabras que no le han sentado nada bien a Carmen Borrego.

La colaboradora de ‘Sálvame’ parece haber tomado una decisión y así la comunicada: “Si algo tengo claro es que he sido muy buena hermana incluso he sido muy buena tía. Le pediría a Alejandra que afloje porque esto no ayuda”.

Ya advirtió que no hablaría de ella y no lo ha hecho, reconoce que ha hecho cosas mal, que su tono irónico sobre Alejandra fue malinterpretado, pero que en ningún caso quiso hacer ningún daño: “En parte pueden tener razón, pero me parece que se está cometiendo una injusticia conmigo dura de encajar”.