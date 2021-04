Con 50 años no se había vacunado nunca, llevaban diciéndole que lo hiciera desde los 40, así que accedió a ponerse una. Sin embargo, le produjo una reacción adversa y llegó a tener 41 de fiebre: “Me quería tirar por el balcón”, decía. Por ello, tiene claro lo que hará ahora: “A mí me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando”.