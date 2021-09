María Teresa y Carmen Borrego explican por qué no han ido al cumpleaños de Terelu: las grandes ausencias de este día

Terelu Campos ha celebrado su cumpleaños un año más y no han estado dos personas muy importantes en su vida: su madre María Teresa Campos y su hermana Carmen Borrego. En cambio la hemos visto posar junto a Kiko Matamoros y su novia Marta López, y también su hija Alejandra .

Por otro lado, Carmen Borrego ha aclarado el motivo de su ausencia, su relación "está fenomenal", ha asegurado, entre ellas "no ha pasado nada grave ni nada importante", ha destacado, "yo ahora mismo estoy genial con ella". Y lo ha comparado como cuando te ponen los cuernos, te los ponen y nadie se entera, "pues tú lo arreglas con tu pareja y a otra cosa, mariposa", ha explicado. Y por supuesto que la ha felicitado.

María Teresa Campos también ha aclarado por qué no estuvo en el cumpleaños de su hija, "es que estoy de dentistas. Yo no fui porque ya te digo que no estaba bien", ha contado.