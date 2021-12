La madre de Mario Biondo habla para 'Todo es verdad': "Estamos seguros al 100% que Mario ha sido asesinado”

'Todo es verdad' aborda el caso de Mario Biondo este miércoles 1 de diciembre a partir de las 22.50 horas en Cuatro

“Cuando las cosas no son claras, seguramente están escondiendo algo. Si todo fuese limpio y simple, no habría todas estas anomalías", dice Santina en su conversación con 'Todo es verdad'

Santina habla para 'Todo es verdad' después de que se haya pedido en Italia que se reabra el caso de la muerte de su hijo, Mario Biondo, y se muestra segura "al 100%" de que su hijo no se suicidó: "Mario ha sido asesinado", afirma y añade que luchará hasta que haya justicia para él. Sus declaraciones al completo, este miércoles a las 22.50 horas en Cuatro.

Santina recuerda cómo se enteró de la muerte de su hijo. "Me lo comunicó Raquel, me llamó por teléfono diciéndome: “Está muerto, está muerto”. Y yo le decía: “Pero ¿quién?” Pensaba en algún pariente suyo, algún tío. Y me dijo: “No, Mario. Ha muerto Mario”. Fue una llamada horrible”, narra Santina. En aquel momento estaba junto a su marido, su hija y su nieto, fue una “tragedia” y, una hora después, un amigo de Mario le llamó para decirle que se había suicidado: “Nunca creímos en el suicidio”.

Al principio, pensaron que alguien había entrado en su casa a robar pero no podían valorar la posibilidad del suicidio. Por eso, su “esperanza” es la de “hacer justicia” a Mario: “Yo lo he jurado sobre la tumba de mi hijo. No nos rendimos, andaremos siempre hacia adelante, no pararemos, continuaremos siempre con mi batalla (…) Estamos seguros al 100% que Mario ha sido asesinado”.

Santina necesita que se le demuestre igual que se demuestra un homicidio y dice: “A mí en España no me han demostrado el suicidio de mi hijo”. Es más, asegura que en el informe el médico “escribió cosas que no son verdad” y añadía que no vio la hemorragia cerebral que presentaba su hijo.

En cuanto a la información que recibió por parte de Raquel Sánchez Silva, recuerda que la presentadora pidió ayuda a una amiga criminóloga para comprobar el ordenador de su marido: “Descubrió que había visitado páginas web para adultos y que había muerto a causa de un juego autoerótico. Esta versión parecía una broma”.

Además, cuestionaba la conclusión a la que se llegó dada la posición en la que fue encontrado el cuerpo de Mario: “La posición es completamente incompatible con una persona que se suicida (…) Los profesionales dicen que es un reposicionamiento lo que significa que primero fue asesinado y después lo posicionaron allí”.