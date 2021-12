'Sálvame' adelanta las imágenes de 'Todo es verdad' de Raquel Sánchez Silva en el funeral de Mario Biondo

“Mario, amor mío, me has dado el verdadero amor ahora yo no tengo nada sin ti, pero prometo que seré feliz por ti”, dice Raquel Sánchez Silva en unas impactantes imágenes en el funeral de Mario. Se trata de unas imágenes que no habíamos visto de la presentadora tras la muerte de su marido, un caso del que vuelve a hablarse ocho años después. Ésta es una de las secuencias que emite esta miércoles 12 de noviembre en Cuatro ‘Todo es verdad’ a partir de las 22.50 horas.