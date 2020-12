El motivo de la ‘discordia’ entre Marta López y Kiko Hernández: Efrén Reyero

El origen de sus problemas: la pillada a Alfonso Merlos

La ruptura, motivo también de enfrentamiento entre los colaboradores

“¿Puede ser que no quisiera a Efrén sino a su cuerpo?”, preguntaba Kiko Hernández; “a él no le hagas ni caso porque es una persona que no tiene sentimientos, no ha querido en la vida, entonces hablarle a Kiko del amor cuando no sabe qué es el amor, solo el amor propio”, replicaba ella.