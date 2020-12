Tras su ruptura con Marta López, Efrén Reyero se sometió a un PoliDeluxe en el que se descubrieron mentira tras mentira. De hecho la colaboradora, que estuvo presente, no pudo evitar preguntarle: “¿Qué has hecho conmigo?”

Efrén también negó haber grabado a Marta, pero la máquina determinó que mentía y ella perdía la paciencia: “El daño que me has hecho es irreparable, no me traiciona un novio, que también, es un amigo”.