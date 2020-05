Marta López se rompe tras una discusión con Kiko Hernández: “No formo parte de este circo”

El 'Merlos Place' no ha sido más que el primer capítulo de una larga historia. Marta López ha visto cómo la deslealtad en directo de su último novio ha hecho que repasemos su pasado amoroso, tanto el que se conoce como el que no...

Ya le advirtió que la historia iba a sufrir un giro y que podía salir perjudicada, con lo que no entiende que se plante y no diga ni una palabra más: "Ya está bien, no juego no juego pero vamos a jugar a las cinco pistas". Marta, atónita, se quejaba de que su amigo interviniera en directo para "meter caña".

“¿Me levanto, me voy y dejo el trabajo?”, se quejaba la colaboradora del programa; “no seas exagerada, no creo que quieras parar esto”, le respondía él. Marta se enfadaba, negaba que fuera a resolver sus problemas con su amigo y le lanzaba un reproche: “Llama a tu ahijado y le cuentas lo que está pasando”.

Minutos más tarde, ante las insinuaciones sobre una supuesta obsesión con los hombres casados, Marta se rompía. Entre lágrimas decía llevar 15 días que no le desea a nadie, confesaba que había estado a punto de no acudir a su puesto en el programa pero no puede permitírselo: “Decir que formo parte o que disfruto de esto no, no formo parte de este circo, Jorge”.