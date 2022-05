Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros: "Yo todavía no quiero tener hijos"

Kiko Matamoros ha hablado de los planes que tiene con su novia desde Honduras. El colaborador ha confesado que quiere ser padre junto a su novia Marta y casarse con ella. Marta, por su parte, no tiene tan claro lo de los hijos: "Es algo para toda la vida, yo me esperaría, dentro de unos años sí, pero ahora no ".

También ha querido aclarar los rumores de boda: "Nosotros hemos hablado de casarnos, pero él todavía no me lo ha pedido formalmente, cuando lo haga, me casaré con él". Además, también ha hablado de la posibilidad de que Kiko le pida matrimonio en directo: "Yo le he le pedido por favor que ni se le ocurra hacerlo".