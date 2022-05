María Patiño, sobre Marta Riesco: "Si no tienes armas para defender una mentira, no recurras a la justicia para tu propia conveniencia"

Tras las declaraciones de Marta Riesco desde la Feria de Sevilla en las que asegura que va a recurrir a la justicia para alegar su verdad, María Patiño ha querido responderle de forma tajante: " No se puede ser más ridícula ". "Lo que ocurre en un plató de televisión se afronta en un plató de televisión", ha añadido.

Además, ha querido mandarle un mensaje: "Si no tienes armas para defender una mentira, no hables de la justicia y la utilices a tu conveniencia". Además, le ha querido dar una lección profesional: "Los periodistas, cuando contamos algo en un plató de televisión, miramos a cámara y somos responsables de lo que decimos, no nos vamos delante de un juez".