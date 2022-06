Miguel Frigenti sufre pánico escénico y pone en duda su participación en el ‘Sálvame Mediafest’

Poco después, ‘Sálvame’ desvelaba la identidad del colaborador que no era otro que Miguel Frigenti . Sus compañeros no salían de su asombro al escuchar el nombre: “No le pega”. Además, los colaboradores presentes en el plató le quisieron mandar mensajes de ánimo para que no se pierda la cita.

Tras todas las dudas, el colaborador terminaba acudiendo a plató. Nada más sentarse, Frigenti ha decidido compartir con todos su el motivo de su pánico: "Llevo una temporada pasándolo un poco mal. Se me ha hecho un poco grande todo, me he angustiado", comenzaba. "Es un poco por todo. Me dan pánico las críticas en las redes. Aunque no lo parezca, tengo miedo escénico desde pequeño. En las funciones del colegio me ponían de árbol para que no tuviera que decir nada".