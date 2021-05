Belén Esteban se enciende contra el discurso negacionista de Miguel Bosé: "Me enfermas"

El cantante ha asegurado que todos los ciudadanos que se están inoculando el suero son unos "borregos" y Lydia Lozano, que siempre le ha defendido, le ha lanzado un mensaje: "Tú a mí no me llamas borrega". La colaboradora está especialmente sensible con todo lo relacionado con el covid porque su hermano fue una de las víctimas del virus.