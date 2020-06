Su supuesto amante no es el único problema de Miguel Frigenti en ‘Sálvame’: de la presunta traición de Alejandra Rubio a su ‘rajada’ de Marta López

Miguel Frigenti acaba de enfrentarse, cara a cara, con su supuesto amante. Fue en directo en ‘Sálvame’ pero, tras días de polémica, el Poli le dio la razón: Juan miente cuando asegura que Miguel intimó con él siéndole desleal a su novio… pero esta no es más que la última de las polémicas que ha protagonizado en tiempo récord en ‘Sálvame’.

La supuesta traición de Alejandra Rubio

Problemas con Miguel Ángel Nicolás

La polémica con Alejandra Rubio tuvo efectos colaterales con quien fue el jefe de Miguel Frigenti, Miguel Ángel Nicolás. Se suponía que fue testigo de la traición de Alejandra Rubio, pero lo negó en directo y a Frigenti no le sentó nada bien: “Me parece muy feo que me deje con el culo al aire”.

Pillado ‘rajando’ de Marta López

El “cursillo acelerado” de ‘Sálvame’ llegó de la mano de Rafa Mora. El colaborador escuchó a su compañero criticando por teléfono a Marta López y, hasta ese momento, se les creía amigos… Sus palabras provocaron la confesión de Frigenti, que se declaraba decepcionado con su amiga: "No ha dado la talla conmigo, me he sentido solo y como una mierda”.