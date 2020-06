De "guarro" a "pelota": el enfrentamiento entre Rafa Mora y Miguel Frigenti

Miguel Frigenti se ha metido con Rafa Mora llamándole “lameculos” y el colaborador le ha respondido con un ataque: “Eres un guarro que no se lava las manos”. Se refiere a un episodio que ya nos ha contado y es que, cierto día, vio a Miguel que no sabía cómo encender un grifo que se acciona por sensor, mecanismo que ya llevaba meses funcionando.

“Estoy de que me llames guarro hasta la coronilla, te voy a hacer un favor y no te voy a definir yo a ti”, se quejaba el aludido ante la peineta que le dedicaba su compañero en la distancia: "Cuando me ha dicho dos veces imbécil y analfabeto le he hecho el gesto para no decirle algo más heavy”, respondía Rafa.