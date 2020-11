Mila Ximénez se emociona hablando de Ana García Obregón: “Cuando te dan un palo así no estás preparada para recomponerte”

Ana García Obregón rompe su silencio seis meses después de la muerte de su hijo, Álex Lequio. Asegura que el día que se fue, ella se fue con él y que ha llegado a planteárselo pero que ahora lo que quiere es seguir su legado, hacer lo que él no pudo a través de una fundación.

“A ciertas edades cuando te dan un palo de cualquier tipo…”, la colaboradora se rompía y decía: “Perdón, todavía no estoy muy familiarizada con la palabra cáncer”.

“Cuando te dan un palo así no estás preparada para recomponerte”, continuaba diciendo la colaboradora que no sabe cómo se puede afrontar algo tan tremendo como perder a tu único hijo: “Yo sí que he hablado con Ana alguna vez y yo entendía una cosa de ella, como decir prefiero tenerlo yo a que te digan 'tu hijo tiene un cáncer terminal”.