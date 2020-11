"Es la entrevista más difícil de mi vida y no creo que llegue aceptar nunca que no pueda volver a abrazar a Álex", dice Obregón. La modelo confiesa que ha pensado en acabar con su vida: "Me he querido ir". Por otro lado, sobre la muerte de su pequeño, matiza: "Tenía esperanza de que se iba a curar y en 48 horas me tuve que hacer la idea de que se iba".