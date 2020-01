El reencuentro de Mila Ximénez después de 'GH VIP' con sus compañeros en 'Sálvame'

El encuentro ha sido bastante amigable, aunque algunos de sus compañeros le han dicho las cosas a la cara. "Contigo me quiero permitir la objetividad de criticarte cuando algo me parezca mal", le explicaba Gema, ya que ha criticado su actitud en algunos momentos. Mila ha aprovechado para explicar su manera de actuar en momentos clave del concurso: "Me sentía fuera de lugar, la casa de GH no es mi hábitat".