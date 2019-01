Miiriam Saavedra regresa a ‘Sálvame’, se corona y arremete contra los colaboradores

Miriam Saavedra se convirtió en la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ y, como no podía ser de otra forma, ‘Sálvame’ le ha dado su merecida coronación .

Belén Esteban ha sido la encargada de entregarle la corona a la ex de Carlos Lozano y, de 'princesa del pueblo' a 'princesa Inca' , le ha deseado toda la suerte en su nueva andadura.

“Basta ya de sombras del pasado que intentan perturbarme. Quiero empezar una carrera y para ello me pienso preparar para postular a la universidad ”, han sido los propósitos que la peruana más revolucionaria de Guadalix ha asegurado tener para el 2019.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para la colaboradora y ha tenido que hacer frente a varias acusaciones, como las que le ha hecho Rafa Mora de plagio. Él la acusa de ser una copia de Nurka Maros de la televisión mexicana y la ‘princesa inca’ se ha defendido: “ Soy única y original , ya te gustaría ser yo”.

Tras ver un vídeo donde, como asegura, parece quecopia a una youtuber mexicana, la colaboradora de ‘Sálvame’ha querido defenderse en directo . “. Hay otras muchas que utilizo que son mías y ella no las dice”, aseguraba mientras se encaraba de nuevo con Rafa Mora y

Además, la exconcursante ha recriminado a Chelo que les hiciera la pelota para luego venderles por la espalda: “Carlos te dijo que no contaras nada y tú lo contaste”. Mientras que, por su parte, Cortés ha dado su versión: “Me sorprendió mucho tu madre, sacó su carácter y me dijo que por qué me metía contigo”.