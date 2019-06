La romántica declaración de Miriam Saavedra a Carlos Lozano en directo: “Te amo mucho mi amor, te quiero”

Carlos ha intervenido telefónicamente en ‘Sálvame’ y, cuando Carlota le pedía un mensaje para su chica, él aclaraba: “Está muy guapa, si queremos volver a estar juntos porque nos amamosella sabe cómo, la deseo lo mejor”. Y Miriam no podía evitar las lágrimas:

"Estamos viendo si retomamos la relación"

Pero ¿En qué punto está la relación? A la vuelta de publicidad, Miriam nos ha explicado que están viendo cómo retomar lo que tenían: “No nos hemos puesto condiciones, estamos como libres… Es el Carlos Lozano que conocí en Perú”. Además, ha dejado muy claro qué no tiene que pasar: “Que se metan terceras o cuartas personas”. Eso sí, Miriam ha dejado claro que no tiene miedo a que Mónica salga de ‘Supervivientes’, pero sí cree que este es el momento de que Carlos "tome decisiones".

Carlos Lozano quiere firmar la paz con 'Sálvame'

Kiko Hernández nos ha dado la noticia y el presentador lo ha confirmado en directo. Carlos nos ha explicado que en su paso por ‘Supervivientes’ y, en concreto, en la soledad del palafito, ha reflexionado y ha decidido que la guerra no le compensa.

Sin embargo, también ha aclaro que el temor no ha motivado esta decisión: “No es que tenga miedo, es que no merece la pena estar todo el día discutiendo y de broncas, por eso no voy a entrar más”.