El mosqueo de Kiko Hernández y el equipo de 'Sálvame' con el polémico vídeo de Makoke y Marta López: "Me parece de vergüenza"

“Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales… irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales, me parece no estar en este mundo”, les ha reprochado el presentador: “Es no preocuparse por el resto de la gente que está en su casa y tiene miedo, mascarillas, no queremos ser ejemplo de nada ni queremos decirle a nadie cómo hacer las cosas pero aquí hay que decir las cosas como son”.