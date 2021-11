Una mujer asegura haber mantenido una relación con Alonso Caparrós pero él no sabe quién es: "No tengo ni idea"

Al principio del programa, Alonso Caparrós ha estallado al ver un cebo en el que se hablaba de una mujer que había estado con el presentador. "Maldita la gracia que me hace porque hace poro pasó lo mismo y me llevé un disgusto y se lo llevo mi mujer", ha advertido el colaborador.

Marta ha hablado con el programa y asegura que tuvo una relación de meses con Alonso. "Él se dejaba conquistar. Era un hombre inevitablemente mujeriego. Era muy sensible. Le echo de menos porque hombres con esa sensibilidad no hay muchos. Yo me enamoré de él y diría que él de mí también", cuenta.

Alonso se ha quedado de piedra. "No sé quién es Marta de Pablo", ha asegurado ante el asombro de sus compañeros. "Lo digo con cuidado porque sé que luego se indigna la gente, pero es que no tengo ni idea. No quiero ofenderte, pero da más detalles porque no me acuerdo", se ha disculpado.