Al igual que muchos otros concursantes, Inma y Ángel se embarcaron en esta aventura televisiva para poner a prueba sus propios límites y, de paso, cumplir con dos claras misiones. Él quería acabar con los celos “tontos” de la ‘influencer’, mientras que ella pretendía “callar bocas” en Montequinto. Sin embargo, la sevillana no pudo con la presión del programa y, tras enfrentarse a la primera hoguera, en la que no se mostró ninguna imagen de su novio, decidió pedir una hoguera de confrontación .

La gran sorpresa para los seguidores del programa llegó con la emisión del especial de ‘La isla de las tentaciones 2’ , en el que los protagonistas se reencontraban para explicar en qué punto estaban sus vidas y sus respectivas relaciones tres meses después de la aventura. Contra todo pronóstico, los sevillanos informaban de que habían acabado su noviazgo tras una fuerte discusión que Ángel no pudo perdonar, aunque reconocía seguir enamorado de ella. Desde entonces, ambos han tomado caminos por separado, no sin antes protagonizar algún que otro desencuentro.

Tras la ruptura con su chico, un hecho que la dejó devastada, la sevillana se mudó a Madrid en busca de nuevas oportunidades y continuó afianzando su presencia en Instagram , como carta de presentación de su trabajo. Además de deleitar a su más de medio millón de seguidores con todo tipo de looks, lanzar sorteos y promocionar un sinfín de productos relacionados con el mundo de la moda y la belleza, la ‘influencer’ no duda en compartir públicamente aspectos de su esfera más íntima en este canal.

“Yo me iba a hacer una reconstrucción de pecho y a quitar un poquito de barriga, pero cuando han empezado con la liposucción me ha dado una arritmia ventricular y no he aguantado”, explicaba la joven en la Red, defendiendo que la salud “es lo primero”. Un cambio físico más que evidente y que la influencer quiso dejar patente haces unas semanas con una foto de cuando era una adolescente: